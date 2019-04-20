Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 20 апреля – среднестатистическая пенсия в РФ от пяти до восьми тысяч рублей. И пока одни пенсионеры просят милостыню на хлеб, другие легко могут покупать дорогие машины. Секрет в том, чтобы иметь мужа в Госдуме России. В мире роботы уже активно ведут новости, да и не только. Вот и в РФ решили найти замену Киселеву, Скабеевой и Попову.

Также в выпуске: Росскосмос крадет у NASA. Новая старая "Буханка". Кремлевский реп.

Источник: 24 канал