Вести Кремля. Сливки: Лондон для бедных. Штрафами по Цукербергу
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 декабря – центр Петербурга на время превратили в Лондон. Возможно, что следующим шагом станет коронация Кабаевича. Весь мир уже увидел, как в РФ блокируют мессенджеры. Теперь Россия планирует взымать штрафы из фейсбука.
Также у выпуске:
Кражи для Путина.
Навальный и самая богатая любовница РФ.
Ядерный чемоданчик Путина.
Суррогатный премьер Медведев.
Реформа российских танковых войск.
Навальный – спасение для России
Новая инстаграм-маска с усами Пескова.
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