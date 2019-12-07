Вести Кремля. Сливки: Лондон для бедных. Штрафами по Цукербергу

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 декабря – центр Петербурга на время превратили в Лондон. Возможно, что следующим шагом станет коронация Кабаевича. Весь мир уже увидел, как в РФ блокируют мессенджеры. Теперь Россия планирует взымать штрафы из фейсбука.

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