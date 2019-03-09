Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки. Часть 2" за 9 марта – ходят слухи, что у Лаврова скоро наступит конец карьеры, а его место займет любимый конь Путина. Политик Матвиенко предложила измерять уровень счастья россиян от принятых законов.

Также в выпуске: Насмешки над Медведевым на борту самолёта. Новинки в космической отрасли Российской Федерации. Российский Оскар за лучший трейлер Оксиморон Кремля.