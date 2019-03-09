Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки. Часть 2" за 9 марта – ходят слухи, что у Лаврова скоро наступит конец карьеры, а его место займет любимый конь Путина. Политик Матвиенко предложила измерять уровень счастья россиян от принятых законов.
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Источник: 24 канал
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