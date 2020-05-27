В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая – еще с пеленок младший сын Лукашенко посещает с ним на различные мероприятия. Но кажется у него появился конкурент – померанский шпиц. Доктор Мясников предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. Но где он взял такую ​​информацию – загадка.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Путин меняет профессию. Трамп завидует России. Новые цели Путина. Мозаика из Путиным в храме ВС России. Смотрите полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая 2020: