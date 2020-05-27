Вести Кремля. Сливки: Лукашенко и его шпиц. Новые вирусы прогнозируют в России
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В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая – еще с пеленок младший сын Лукашенко посещает с ним на различные мероприятия. Но кажется у него появился конкурент – померанский шпиц. Доктор Мясников предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. Но где он взял такую информацию – загадка.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Путин меняет профессию.
Трамп завидует России.
Новые цели Путина.
Мозаика из Путиным в храме ВС России.
Смотрите полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая 2020: