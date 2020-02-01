Вести Кремля. Сливки: Лукашенко мстит Путину. Вечная жизнь Верховного правителя

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 февраля – Лукашенко хочет переманить на свою сторону стратегического партнера России – Китай. Сделать это он хочет с помощью водки: месть Кремлю приближается. Жить дого и щасливо старику Кабаеву еще как хочется. Но вечную жизнь он решил получить не таблетками, а паспортом.

Также в выпуске: Наместник Бога на Земле. Православный аборт. Алтайский аватар. "Хлеб и зрелища" в оккупированном Крыму.