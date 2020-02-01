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      Вести Кремля. Сливки: Лукашенко мстит Путину. Вечная жизнь Верховного правителя

      Вести Кремля 112 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 февраля – Лукашенко хочет переманить на свою сторону стратегического партнера России – Китай. Сделать это он хочет с помощью водки: месть Кремлю приближается. Жить дого и щасливо старику Кабаеву еще как хочется. Но вечную жизнь он решил получить не таблетками, а паспортом.

      Также в выпуске:

      Наместник Бога на Земле.

      Православный аборт.

      Алтайский аватар.

      "Хлеб и зрелища" в оккупированном Крыму.

      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      сегодня
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Александр Лукашенко Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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