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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма

Вести Кремля 123 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 07.04 – Эрдоган навострил свой ятаган и только ждет, как бы достать ВВП из тыла. И, судя по всему, это время не за горами. Россияне обнаружили колыбель мирового терроризма – Messenger.

Также в выпуске:

Честные выборы в России.

Сколько бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев будет ещегодно получать из российского бюджета – в "Цифре дня".

Искалеченная логика России.

Золотая кнопка Навального.

Кто на самом деле скрывается под маской Патриарха Кирилла.

Камикадзе "Почты России".

Задрелить врага.

Биполярное расстройство Российской Федерации.

Сырные войны.

Россию спасет горшок.

Именины на грани трагичности.

Российские дистрибьюторы обидели Марго Робби.

Теги: Новости России Вести Кремля Патриарх Кирилл РПЦ Алексей Навальный Владимир Путин Реджеп Эрдоган
Источник: 24 Канал
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