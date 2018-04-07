Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 07.04 – Эрдоган навострил свой ятаган и только ждет, как бы достать ВВП из тыла. И, судя по всему, это время не за горами. Россияне обнаружили колыбель мирового терроризма – Messenger.

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