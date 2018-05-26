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Вести Кремля. Сливки. Марсианин Розогин. Умереть за Путина

Вести Кремля 74 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26.05 – Рогозин имеет аллергию общественного мнения, а ее возбудителями являются определенные лица, на которых обычный гражданин без чихания смотреть не может. Магия вуду – одна из сильнейших в мире, но она имеет эффект бумеранга, который бьет по тому, кто эту магию применил. Этот эффект ощутили краснодарские отряды Путина.

Также в выпуске:

Во всем виноват Лешка Навальный.

Радостные праздники для россиян – это День Победы и инаугурация Путина.

Наталья Поклонская начала художественную войну.

Российские нардепы имеют свои методы воспитания детей.

Руссотуристо за рубежом.

Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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