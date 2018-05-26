Вести Кремля. Сливки. Марсианин Розогин. Умереть за Путина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26.05 – Рогозин имеет аллергию общественного мнения, а ее возбудителями являются определенные лица, на которых обычный гражданин без чихания смотреть не может. Магия вуду – одна из сильнейших в мире, но она имеет эффект бумеранга, который бьет по тому, кто эту магию применил. Этот эффект ощутили краснодарские отряды Путина.
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Радостные праздники для россиян – это День Победы и инаугурация Путина.
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Источник: 24 Канал
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