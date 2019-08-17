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      Вести Кремля. Сливки: Ментовские игры в РФ. Самый молодой миллионер России

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 17 августа – российские власти решили бороться с митингующими, проводя фестивали для правоохранителей. Программу мероприятия подготовили в лучших традициях России. Артур Ебзеев, внук члена ЦИК России Бориса Ебзеева, в четыре года приобрел двухэтажную квартиру за несколько миллионов долларов.

      Также в выпуске:

      Мотопутин поехал в Крым.

      Суперсила Бердымухамедова.

      Как работает российская дипломатия.

      Жизненные силы Пыни Бессмертного.

      Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 17 августа 2019:

       

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      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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