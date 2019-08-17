Вести Кремля. Сливки: Ментовские игры в РФ. Самый молодой миллионер России

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 17 августа – российские власти решили бороться с митингующими, проводя фестивали для правоохранителей. Программу мероприятия подготовили в лучших традициях России. Артур Ебзеев, внук члена ЦИК России Бориса Ебзеева, в четыре года приобрел двухэтажную квартиру за несколько миллионов долларов.

Также в выпуске: Мотопутин поехал в Крым. Суперсила Бердымухамедова. Как работает российская дипломатия. Жизненные силы Пыни Бессмертного. Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 17 августа 2019: