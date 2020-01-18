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      Вести Кремля. Сливки: На Россию наступают танки. Неизлечимая Поклонская

      Вести Кремля 11 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 января – российские танки готовы погрузить свое дуло в российскую политику. В РФ появится несколько новых партий, включая партию разработчика игры World of Tanks. Нездоровая любовь Натальи Поклонская к Николаю II уже давно не вызывает удивления. Курс реабилитации для нее, похоже, оказался не слишком эффективным.

      Также в выпуске:

      Танец Путина.

      Путин + Асад = "голубь мира" Трамп.

      Мишустин: чтото пошло не так.

      Школа вранья.

      Будни сверхгосударства.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Новости России
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