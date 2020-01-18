Вести Кремля. Сливки: На Россию наступают танки. Неизлечимая Поклонская

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 января – российские танки готовы погрузить свое дуло в российскую политику. В РФ появится несколько новых партий, включая партию разработчика игры World of Tanks. Нездоровая любовь Натальи Поклонская к Николаю II уже давно не вызывает удивления. Курс реабилитации для нее, похоже, оказался не слишком эффективным.

Также в выпуске: Танец Путина. Путин + Асад = "голубь мира" Трамп. Мишустин: чтото пошло не так. Школа вранья. Будни сверхгосударства.