Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"Вести Кремля 51 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 29.06 – будучи хозяином Мундиаля, Путин мечтал стать самым популярным человеком июня – июля 2018 года, но Диего Марадона забрал все лавры популярности. Рогозин приравнял космос к религии и назвал десять заповедей "Роскосмоса".
Также в выпуске:
Клещ Кадыров.
Самое глубокое дно Путина.
Медвежья спячка.
Аттракцион неслыханной щедрости.
Секретные плантации Захаровой и Лаврова.
Источник: 24 канал
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