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Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"

Вести Кремля 51 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 29.06 – будучи хозяином Мундиаля, Путин мечтал стать самым популярным человеком июня – июля 2018 года, но Диего Марадона забрал все лавры популярности. Рогозин приравнял космос к религии и назвал десять заповедей "Роскосмоса".

Также в выпуске:

Клещ Кадыров.

Самое глубокое дно Путина.

Медвежья спячка.

Аттракцион неслыханной щедрости.

Секретные плантации Захаровой и Лаврова.

 

Теги: Новости России Вести Кремля Диего Марадона
Источник: 24 канал
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