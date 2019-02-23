Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23 февраля – Карачаево-Черкесия – один из беднейших регионов России, где ниоткуда появился дом, на который наткнулся Навальный совершенно случайно – его затегали в комментариях под видео. После чего навальный начал копать и накопал сенсацию. Укрепление России зависит от бурятских шаманов, которые провели обряд сожжение верблюдов.
Также в выпуске:
Алексей Казаков обвинил украинских разработчиков компьютерной игры в "Увлечении майданнымы реалиями".
Актуальность "Поля чудес" почему-то не исчезает.
Возможности размещения Россией ракетных комплексов НАТО на территории Украины и Грузии.
Штраф за несоблюдение правил гигиены в плацкарте.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии