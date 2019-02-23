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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды

      Вести Кремля 53

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23 февраля – Карачаево-Черкесия – один из беднейших регионов России, где ниоткуда появился дом, на который наткнулся Навальный совершенно случайно – его затегали ​​в комментариях под видео. После чего навальный начал копать и накопал сенсацию. Укрепление России зависит от бурятских шаманов, которые провели обряд сожжение верблюдов.

      Также в выпуске:

      Алексей Казаков обвинил украинских разработчиков компьютерной игры в "Увлечении майданнымы реалиями".

      Актуальность "Поля чудес" почему-то не исчезает.

      Возможности размещения Россией ракетных комплексов НАТО на территории Украины и Грузии.

      Штраф за несоблюдение правил гигиены в плацкарте.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Видеоблоги Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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