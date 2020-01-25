Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 января – Жириновский "предсказал" будущее – выборов президента больше не будет, а в Госсовете теперь станет больше полномочий. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прожигает деньги в прямом смысле. На проверку космодрома выделят 225 миллионов рублей.

Также в выпуске: Трудности перевода. Но криминалити. Доброжелатели в законе. Перестановка кроватей. Слезы сквозь смех. Смотрите программу "Вести Кремля" за 25 января 2020:

