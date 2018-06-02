Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 02.06 – Россия – это круче, чем Нарния. Здесь все возможно. Даже из министра спорта стать куратором вопросов строительства в аннексированому Крыму. Путин попробует изменить геополитический расклад главным российским активом – водкой.

Также в выпуске: Дональд и Владимира. Сколько работников погибло при возведении объектов к Чемпионату мира по футболу в России – в "Цифре дня". Троянский конь из Палеха. Староста VS Instagram. Граждане Эрэфии увидели Россию без Путина. Зачем миллионеру Михалкову трактор. Новый русский. Суровый армейский рэп. Организацию диабетиков в России признали иностанным агентом. Опасный мост. Футбольная кража. Страшная достопримечательность России.