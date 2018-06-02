Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 02.06 – Россия – это круче, чем Нарния. Здесь все возможно. Даже из министра спорта стать куратором вопросов строительства в аннексированому Крыму. Путин попробует изменить геополитический расклад главным российским активом – водкой.
Также в выпуске:
Дональд и Владимира.
Сколько работников погибло при возведении объектов к Чемпионату мира по футболу в России – в "Цифре дня".
Троянский конь из Палеха.
Староста VS Instagram.
Граждане Эрэфии увидели Россию без Путина.
Зачем миллионеру Михалкову трактор.
Новый русский.
Суровый армейский рэп.
Организацию диабетиков в России признали иностанным агентом.
Опасный мост.
Футбольная кража.
Страшная достопримечательность России.
Источник: 24 канал
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