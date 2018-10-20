Вести Кремля. Сливки. Новый Путин. Дуэлянт Золотов
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 20.10 – не успело еще беспилотное такси остыть после премьера, как тут уже очередь перешла к Путину, который, как настоящий президент, готов сделать все для блага своего народа, даже сменить профессию. Навальный вышел из тюрьмы, и все замерли в ожидании его ответа на призыв Золотова выйти на дуэль.
Также в выпуске:
Ядерные муки россиян.
Бабченко о Керчи: "При чем здесь Россия?".
Чего не хватает россиянам, чтобы чувствовать себя успешными.
Риторика РПЦ.
Афонское поле боя.
Вампиры российской власти.
Источник: 24 канал
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