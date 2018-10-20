Вести Кремля. Сливки. Новый Путин. Дуэлянт Золотов

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 20.10 – не успело еще беспилотное такси остыть после премьера, как тут уже очередь перешла к Путину, который, как настоящий президент, готов сделать все для блага своего народа, даже сменить профессию. Навальный вышел из тюрьмы, и все замерли в ожидании его ответа на призыв Золотова выйти на дуэль.

Также в выпуске: Ядерные муки россиян. Бабченко о Керчи: "При чем здесь Россия?". Чего не хватает россиянам, чтобы чувствовать себя успешными. Риторика РПЦ. Афонское поле боя. Вампиры российской власти.