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      Вести Кремля. Сливки. Новый Путин. Дуэлянт Золотов

      Вести Кремля 552

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 20.10 – не успело еще беспилотное такси остыть после премьера, как тут уже очередь перешла к Путину, который, как настоящий президент, готов сделать все для блага своего народа, даже сменить профессию. Навальный вышел из тюрьмы, и все замерли в ожидании его ответа на призыв Золотова выйти на дуэль.

      Также в выпуске:

      Ядерные муки россиян.

      Бабченко о Керчи: "При чем здесь Россия?".

      Чего не хватает россиянам, чтобы чувствовать себя успешными.

      Риторика РПЦ.

      Афонское поле боя.

      Вампиры российской власти.

       

       

       

      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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