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Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух

Вести Кремля 14 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23.06 – тема дорог скоро отойдет в прошлое из-за стремительного подорожания цен на топливо, но двигаться как то надо, вот россияне и придумали идею с конем. Игроки сборной Англии не рискнули попробовать традиционный русский каравай, от греха подальше привезли собственного повара. Мало куда новичка подсыпать могут.

Также в выпуске:

День "Победобесия".

Цифры Второй Мировой: что знают россияне.

Байкерский шедевр от Хирурга.

Новый враг России.

Агитаторы за пенсионную реформу.

Стартап отморозков.

Чистый футбол. 

Феминизм Поклонской.

Теги: Вести Кремля Новости России Владимир Путин
Источник: 24 канал
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