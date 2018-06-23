Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23.06 – тема дорог скоро отойдет в прошлое из-за стремительного подорожания цен на топливо, но двигаться как то надо, вот россияне и придумали идею с конем. Игроки сборной Англии не рискнули попробовать традиционный русский каравай, от греха подальше привезли собственного повара. Мало куда новичка подсыпать могут.

Также в выпуске: День "Победобесия". Цифры Второй Мировой: что знают россияне. Байкерский шедевр от Хирурга. Новый враг России. Агитаторы за пенсионную реформу. Стартап отморозков. Чистый футбол. Феминизм Поклонской.