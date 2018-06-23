Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух

Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мухВести Кремля 14 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23.06 – тема дорог скоро отойдет в прошлое из-за стремительного подорожания цен на топливо, но двигаться как то надо, вот россияне и придумали идею с конем. Игроки сборной Англии не рискнули попробовать традиционный русский каравай, от греха подальше привезли собственного повара. Мало куда новичка подсыпать могут.
Также в выпуске:
День "Победобесия".
Цифры Второй Мировой: что знают россияне.
Байкерский шедевр от Хирурга.
Новый враг России.
Агитаторы за пенсионную реформу.
Стартап отморозков.
Чистый футбол.
Феминизм Поклонской.
Источник: 24 канал
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