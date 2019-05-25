Вести Кремля. Сливки: Новый вызов Собчак. Астрономические деньги полковника РФ
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 25 мая – Ксения Собчак хотела забыть всы полытичны кошмары, но стала генеральным прoдюсером телеканала "Супер", принадлежащего "Газпром-медиа". В России есть известна поговорка – плох тот полковник, который не желает стать полковником Путиным, ведь он получает фантастические деньги.
Также в выпуске:
Месть любовницы Путина.
Дом главы РПЦ.
Владимир Путин динозавр.
Собачье сердце президента Туркменистана.
Правила РФ на пляжный сезон.
Источник: 24 канал
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