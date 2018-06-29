Вести Кремля. Сливки. Огурец для Путина. Чеченский фараон Салах

Вести Кремля. Сливки. Огурец для Путина. Чеченский фараон СалахВести Кремля 58 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 29.06 – дедушка Вова поздравил выпускников стоя и держась за кресло. Оценив симптомы, Малышева советует огурец. Стоило Мохамеду Салаху пообедать с Кадыровым, и он сразу же перестал быть египетским фараоном. Зато стал почетным гражданином Чеченской республики.
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Источник: 24 канал
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