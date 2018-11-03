Вести Кремля. Сливки. Озорные ручки Рогозина. Путин помоги!

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 03.11 – Рогозин обратил свой взгляд от "хлябий небесных" к "хлябиям земным". Российский аграрий в серьезной опасности. Если у подданных царя какие-то проблемы, то единственный метод – попросить помощи у самого царя: Путин помоги! Но в РФ Путин помогает, честно говоря, не очень, но вот если попросить на испанском – другое дело!

Также в выпуске: "Стройка века" мост через Керченский пролив. Алмазный дед или Путинские талисманы. Креативные выбори РФ. Кто обитаэт на днище? "Адмирал Кузнецов"! Как в РФ губернаторы из кожи лезут, чтобы доказать свою профпригодность. Меню Милонова. Российский хитяра об опасности Хэллоуина.