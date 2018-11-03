Вести Кремля. Сливки. Озорные ручки Рогозина. Путин помоги!
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 03.11 – Рогозин обратил свой взгляд от "хлябий небесных" к "хлябиям земным". Российский аграрий в серьезной опасности. Если у подданных царя какие-то проблемы, то единственный метод – попросить помощи у самого царя: Путин помоги! Но в РФ Путин помогает, честно говоря, не очень, но вот если попросить на испанском – другое дело!
Также в выпуске:
"Стройка века" мост через Керченский пролив.
Алмазный дед или Путинские талисманы.
Креативные выбори РФ.
Кто обитаэт на днище? "Адмирал Кузнецов"!
Как в РФ губернаторы из кожи лезут, чтобы доказать свою профпригодность.
Меню Милонова.
Российский хитяра об опасности Хэллоуина.
Источник: 24 канал
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