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      Вести Кремля. Сливки: Панацея от COVID-19. Доктор Смерть на России

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      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18 апреля – каждый настоящий мужчина на России должен отсидеть в тюрьме и отслужить в армии. А на днях оказалось, что армия – это вообще панацея, даже от коронавируса. Доктор Малышева нашла сравнение для COVID-19 нашла. Главный теледоктор РФ считает его обыкновенным чудом.

      Также в выпуске:

      Кто разнес COVID-19 по миру.

      Черный день для русского патриота.

      Две беды на России – Силуанов и печенеги.

      Суровые сочинские педагоги.

      Ни одна "короночка" не скроется от Ирана.

      "Черная дыра" русской инженерии.

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Новости России
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