Вести Кремля. Сливки: Панацея от COVID-19. Доктор Смерть на России

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18 апреля – каждый настоящий мужчина на России должен отсидеть в тюрьме и отслужить в армии. А на днях оказалось, что армия – это вообще панацея, даже от коронавируса. Доктор Малышева нашла сравнение для COVID-19 нашла. Главный теледоктор РФ считает его обыкновенным чудом.

Также в выпуске: Кто разнес COVID-19 по миру. Черный день для русского патриота. Две беды на России – Силуанов и печенеги. Суровые сочинские педагоги. Ни одна "короночка" не скроется от Ирана. "Черная дыра" русской инженерии.