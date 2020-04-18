Вести Кремля. Сливки: Панацея от COVID-19. Доктор Смерть на России
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В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18 апреля – каждый настоящий мужчина на России должен отсидеть в тюрьме и отслужить в армии. А на днях оказалось, что армия – это вообще панацея, даже от коронавируса. Доктор Малышева нашла сравнение для COVID-19 нашла. Главный теледоктор РФ считает его обыкновенным чудом.
Также в выпуске:
Кто разнес COVID-19 по миру.
Черный день для русского патриота.
Две беды на России – Силуанов и печенеги.
Суровые сочинские педагоги.
Ни одна "короночка" не скроется от Ирана.
"Черная дыра" русской инженерии.
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