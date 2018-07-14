Вести Кремля. Сливки. Партиарх Кирилл Продакшн. Рекорд без рекорда
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14.07 – статистика свадеб и разводов в РФ за последний год плачевная, именно поэтому патриарх Кирилл Гундяев предлагает снимать фильмы о чистой любви. После череды эпикфейлов российская космонавтика казалось бы стала на уровне, но рекорд "Роскосмоса" оказался достижением СССР и США полувековой давности.
Также в выпуске:
Трамп близко: Путин і темные силы.
Brexit-кампания при содействии РФ: детали в цифрах.
Вату бомбит от опасных хорватов.
Уткин про Виду и видео.
Кого обвиняют россияне во всех бедах РФ.
Демократия по-киселевски.
Шнуров начал топить за пенсионную реформу.
Рыбой затянуто.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В оккупированном Крыму освободили из-под стражи общественного активиста Рамазановасегодня, 18:23
-
В ФИФА вынесли решение в отношении Домагоя Виды за второе видео с приветствием "Слава Украине!"сегодня, 17:13
-
В России начинают судить пленника Кремля Павла Гриба: обнародована дата заседаниясегодня, 16:43
Комментарии