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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Сливки. Партиарх Кирилл Продакшн. Рекорд без рекорда

Вести Кремля 24 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14.07 – статистика свадеб и разводов в РФ за последний год плачевная, именно поэтому патриарх Кирилл Гундяев предлагает снимать фильмы о чистой любви. После череды эпикфейлов российская космонавтика казалось бы стала на уровне, но рекорд "Роскосмоса" оказался достижением СССР и США полувековой давности.

Также в выпуске:

Трамп близко: Путин і темные силы.

Brexit-кампания при содействии РФ: детали в цифрах.

Вату бомбит от опасных хорватов.

Уткин про Виду и видео.

Кого обвиняют россияне во всех бедах РФ.

Демократия по-киселевски.

Шнуров начал топить за пенсионную реформу.

Рыбой затянуто.

 

 

 

 

 

Теги: Новости России Вести Кремля Патриарх Кирилл
Источник: 24 канал
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