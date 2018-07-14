Вести Кремля. Сливки. Партиарх Кирилл Продакшн. Рекорд без рекорда

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14.07 – статистика свадеб и разводов в РФ за последний год плачевная, именно поэтому патриарх Кирилл Гундяев предлагает снимать фильмы о чистой любви. После череды эпикфейлов российская космонавтика казалось бы стала на уровне, но рекорд "Роскосмоса" оказался достижением СССР и США полувековой давности.

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