Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 мая – депутат Госдумы устроил стрельбу в воздух в Камышлове. Так он решает проблемы города, так будет решать проблемы России. В Новосибирске установили бюст Иосифа Сталина и не простой, а изготовлен из полимерной глины и заполнен монтажной пеной.

Также в выпуске: В РФ запрещают медицинские маски, дальше могут запретить шапки и капюшоны, которые мешают распознавать террористов. В Москве в этом году планы по проведению 9 мая сломались – воздушную часть парада отменили. Россия-матушка разработала новые стандарты ремонта дорог, которые ничего не изменят. Пока в РФ не догонят лидеров мира по экономике, до тех пор 2023 год не наступит. Путин стулоцид хочет устроить, поэтому он не хотел стульчик Лукашенко отдать.

Источник: 24 канал