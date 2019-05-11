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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ

      Вести Кремля 5 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 мая – депутат Госдумы устроил стрельбу в воздух в Камышлове. Так он решает проблемы города, так будет решать проблемы России. В Новосибирске установили бюст Иосифа Сталина и не простой, а изготовлен из полимерной глины и заполнен монтажной пеной.

      Также в выпуске:

      В РФ запрещают медицинские маски, дальше могут запретить шапки и капюшоны, которые мешают распознавать террористов.

      В Москве в этом году планы по проведению 9 мая сломались – воздушную часть парада отменили.

      Россия-матушка разработала новые стандарты ремонта дорог, которые ничего не изменят.

      Пока в РФ не догонят лидеров мира по экономике, до тех пор 2023 год не наступит.

      Путин стулоцид хочет устроить, поэтому он не хотел стульчик Лукашенко отдать.

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      Теги: Оружие Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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