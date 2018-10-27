Вести Кремля. Сливки. Пенсионные возможности россиян. Способности пропутинских журналистов
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 27.10 – в России повысили минимальный размер зарплатына 117 рублей, теперь россияни могут только мечтать, что на пенсии будет лучше. На одном с российских каналов журналисты в прямом ефире взяли интервью в девушки, которая, как потом оказалось, погибла.
Также в выпуске:
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Реп и стрельба в Керчи – гениальное сочетание.
Гамбит депутата Бондаренко.
Источник: 24 канал
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