Вести Кремля. Сливки. Пенсионные возможности россиян. Способности пропутинских журналистов

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 27.10 – в России повысили минимальный размер зарплатына 117 рублей, теперь россияни могут только мечтать, что на пенсии будет лучше. На одном с российских каналов журналисты в прямом ефире взяли интервью в девушки, которая, как потом оказалось, погибла.

Также в выпуске: Кадыров – идеальный патриарх для Путина. Отравления Скрипаля: что про него знают россияни. Новые налоги для россиян. Российское кино для российской молодежи. Запреты онлайн-знакомств – новая гениальная идея политиков. Реп и стрельба в Керчи – гениальное сочетание. Гамбит депутата Бондаренко.