Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 13 апреля – Шойгу, ожидая турецкую делегацию, начеркал себе избушку из дерева. Министр мечтает на старости лет где-то осесть в деревушке. Может Шойгу действительно будет убегать куда-то в глубинку. С Путиным не поздоровался переводчик. И вообще никто не хочет с Пу сидеть за столом, жена от него сбежала, собака сдохла и автомобили не заводятся.
Также в выпуске:
Путин хочет, чтобы россияне имели генетические паспорта.
Колесо Сансары Рогози полностью замкнется.
На Арктическом форуме Пыня поясничал и развлекал публику, ведь в РФ дефицит гастербайтеров.
Чтобы россияне не хотели денег, необходимо просто снимать правильные рекламы.
В России другие законы, там за употребление мата и посадить могут.
Рогозин решил отправлять в космос выдающихся россиян.
Деньги от Аллаха: Кадыров списал чеченцам девять миллиардов долларов долгов за газ.