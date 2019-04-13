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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
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      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу

      Вести Кремля 171

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 13 апреля – Шойгу, ожидая турецкую делегацию, начеркал себе избушку из дерева. Министр мечтает на старости лет где-то осесть в деревушке. Может Шойгу действительно будет убегать куда-то в глубинку. С Путиным не поздоровался переводчик. И вообще никто не хочет с Пу сидеть за столом, жена от него сбежала, собака сдохла и автомобили не заводятся.

      Также в выпуске:

      Путин хочет, чтобы россияне имели генетические паспорта.

      Колесо Сансары Рогози полностью замкнется.

      На Арктическом форуме Пыня поясничал и развлекал публику, ведь в РФ дефицит гастербайтеров.

      Чтобы россияне не хотели денег, необходимо просто снимать правильные рекламы.

      В России другие законы, там за употребление мата и посадить могут.

      Рогозин решил отправлять в космос выдающихся россиян.

      Деньги от Аллаха: Кадыров списал чеченцам девять миллиардов долларов долгов за газ. 

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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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