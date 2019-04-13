Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 13 апреля – Шойгу, ожидая турецкую делегацию, начеркал себе избушку из дерева. Министр мечтает на старости лет где-то осесть в деревушке. Может Шойгу действительно будет убегать куда-то в глубинку. С Путиным не поздоровался переводчик. И вообще никто не хочет с Пу сидеть за столом, жена от него сбежала, собака сдохла и автомобили не заводятся.

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