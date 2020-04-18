Вести Кремля. Сливки: Почему Путин постоянно кашляет. Нобелевская премия для Лукашенко

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18 апреля – никакая зараза Путину не страшна А постоянный кашель – это на самом деле здоровья у Кабаева столько, что оно аж выпирает. Поэтому вакцину от коронавируса надо сделать именно с ВВП. Нобелевскую премию по медицине можно спокойно отсылать в Минск. Именно здесь живет инфекционист, который изобрел больше всего средств против COVID-19.

Также в выпуске: День, когда горят костры рябин. Кабаев обзавелся словесным убийцей вирусов. Придворный врач Путина. Казачество головного мозга. РПЦ не может понять людей, которым не за что жить. Кусты победы на России. Кто придумал leg day challenge. Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 18 апреля 2020: