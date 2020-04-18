17:44
18 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Вести Кремля. Сливки: Почему Путин постоянно кашляет. Нобелевская премия для Лукашенко

      -
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18 апреля – никакая зараза Путину не страшна А постоянный кашель – это на самом деле здоровья у Кабаева столько, что оно аж выпирает. Поэтому вакцину от коронавируса надо сделать именно с ВВП. Нобелевскую премию по медицине можно спокойно отсылать в Минск. Именно здесь живет инфекционист, который изобрел больше всего средств против COVID-19.

      Также в выпуске:

      День, когда горят костры рябин.

      Кабаев обзавелся словесным убийцей вирусов.

      Придворный врач Путина.

      Казачество головного мозга.

      РПЦ не может понять людей, которым не за что жить.

      Кусты победы на России.

      Кто придумал leg day challenge.

      Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 18 апреля 2020:

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Новости Беларуси Александр Лукашенко Владимир Путин Богатыри. Стронгмен-шоу
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:48 Масштабный пожар на Житомирщине: какова ситуация в регионе сейчас – фото, видео
      Новини України 10097
      сегодня , 13:08 Коронавирус в Вооруженных силах Украины: 1 военный выздоровел
      Новини України 19208
      сегодня , 13:10 Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть
      Новини України 6319
      сегодня , 16:35 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 278457
      сегодня , 13:40 В КГГА объяснили причины загрязнения воздуха и призвали не открывать окна
      Новини України 47181
      сегодня , 14:08 В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: виде
      Новини України 8829
      сегодня , 15:46 В украинских городах ужесточили карантин перед Пасхой: где и какие запреты будут действовать
      Новини України 44007
      сегодня , 14:16 Коронавирус у митрополитов Онуфрия и Антония: в УПЦ МП отрицают информацию СМИ
      Новини України 12037
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:30 Как церковь занимается бизнес-лоббизмом в Украине: резонансные случаи
      Сергій Лещенко
      сегодня , 16:00 Что делать с использованными масками и перчатками?
      Блог Соцмережі