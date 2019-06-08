Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 июня – на днях в популярном игровом сервисе появилась провокационная игра "Секс со Сталиным". В Росси сразу же ее запретили. Против сразу же выступили коммунисты. А все потому что они хотят, чтоб игра была доступна только избранным. Пока весь мир развивается, Кремль предлагает больным нетрадиционную медицину. Например, лечение клещами.
Также в выпуске:
Во всем виноват Рогозин.
Ответочка Илону Маску.
"Мстители" и российское кино.
Источник: 24 канал
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