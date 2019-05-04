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      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин

      Вести Кремля 53 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 мая – российская армия нашла альтернативу альтернативе и выбрали современним лицом шпионов РФ – кита белуха. А может быть это и есть подводная ракета. В 2017 году Путина прифотошопили в пустое кресло на саммите G20. А может на самом деле никакого Путина не существует, а есть только картинка, в которую верит русский народ.

      Также в выпуске:

      Победобесие в России заиграло новыми красками.

      Российские дипломаты за рубежом начали нормально зарабатывать: в Кувейте они попались на подпольной продаже алкоголя.

      Бежать в лес скоро может стать жизненной необходимостью гражданин РФ.

      Для "верного пса" Путина придумали должность воздушного маршала.

      Кадыров подстрелил змея и начал говорить на непонятном языке.

      Педагоги в РФ заставляют детей сидеть на коленях и целовать землю, по которой ходил Путин.

      Россияне наконец поняли, что такое инфляция: пиво по 100 граммов.

      Если бы "Игру престолов" снимали в России, то сюжет развивался бы несколько по-другому.

       

      blog_ava
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      Теги: Владимир Путин Вести Кремля Новости России
      Источник: 24 канал
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