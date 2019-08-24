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      Вести Кремля. Сливки: Поклонскую "излечил" святитель Лука. Секс-инструктор Лукашенко

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      Вести Кремля. Сливки
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа – российские политики отличаются от обычных людей отсутствием мозгов. Но Поклонская превзошла всех. В сети появился интересный флешмоб – нужно описать свой секс цитатой Лукашенка. У него этих цитат полно – хватит на целую эротическую книгу.

      Также в выпуске:

      Тысяча извинений от Кадырова.

      Радиация в России.

      Во всем виноваты американцы.

      Покорение космоса.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа 2019:

       

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      Теги: Новости России Вести Кремля Александр Лукашенко
      Источник: 24 канал
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