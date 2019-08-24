Вести Кремля. Сливки: Поклонскую "излечил" святитель Лука. Секс-инструктор Лукашенко

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа – российские политики отличаются от обычных людей отсутствием мозгов. Но Поклонская превзошла всех. В сети появился интересный флешмоб – нужно описать свой секс цитатой Лукашенка. У него этих цитат полно – хватит на целую эротическую книгу.

Также в выпуске: Тысяча извинений от Кадырова. Радиация в России. Во всем виноваты американцы. Покорение космоса. Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа 2019: