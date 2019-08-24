Вести Кремля. Сливки: Поклонскую "излечил" святитель Лука. Секс-инструктор Лукашенко
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа – российские политики отличаются от обычных людей отсутствием мозгов. Но Поклонская превзошла всех. В сети появился интересный флешмоб – нужно описать свой секс цитатой Лукашенка. У него этих цитат полно – хватит на целую эротическую книгу.
Также в выпуске:
Тысяча извинений от Кадырова.
Радиация в России.
Во всем виноваты американцы.
Покорение космоса.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа 2019:
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское креслосегодня , 22:48
-
"Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видеосегодня , 21:41
-
Андрей Богдан пропустил празднование Дня Независимости: причинысегодня , 20:02
Комментарии