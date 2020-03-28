Вести Кремля. Сливки: Помощь строителям России. Батька знает толк в мерах безопасности

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта – в России решили подбодрить строителей больницы для больных на коронавирус и не смогли придумать ничего лучше, чем просто нарисовать плакаты в стиле "Строители! Счет идет на минуты". Лукашенко решил не возвращать белорусов назад во время пандемии.

Также в выпуске: Коронавирус в администрации Путина. Пыня самоизолировался. Киселев, ЛГБТ и пандемия. РПЦ против коронавируса. Затмение Глобы. Реальные миллиарды за ненастоящий снег. Игра с огнем. Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта 2020