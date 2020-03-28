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      Вести Кремля. Сливки: Помощь строителям России. Батька знает толк в мерах безопасности

      -
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта – в России решили подбодрить строителей больницы для больных на коронавирус и не смогли придумать ничего лучше, чем просто нарисовать плакаты в стиле "Строители! Счет идет на минуты". Лукашенко решил не возвращать белорусов назад во время пандемии.

      Также в выпуске:

      Коронавирус в администрации Путина.

      Пыня самоизолировался.

      Киселев, ЛГБТ и пандемия.

      РПЦ против коронавируса.

      Затмение Глобы.

      Реальные миллиарды за ненастоящий снег.

      Игра с огнем.

      Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта 2020

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Новости России Новости Беларуси Александр Лукашенко
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