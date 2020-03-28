Вести Кремля. Сливки: Помощь строителям России. Батька знает толк в мерах безопасности
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта – в России решили подбодрить строителей больницы для больных на коронавирус и не смогли придумать ничего лучше, чем просто нарисовать плакаты в стиле "Строители! Счет идет на минуты". Лукашенко решил не возвращать белорусов назад во время пандемии.
Также в выпуске:
Коронавирус в администрации Путина.
Пыня самоизолировался.
Киселев, ЛГБТ и пандемия.
РПЦ против коронавируса.
Затмение Глобы.
Реальные миллиарды за ненастоящий снег.
Игра с огнем.
Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта 2020
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