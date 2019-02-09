Вести Кремля. Сливки: Позор Путіна. Некачественная оружие России

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 февраля – Путин опозорился перед всем миром, а все через незнание элементарных законов термодинамики. В России историю учить не любят, или не хотят, потому что с головой ринулись в пучину новой гонки воорожений.

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Лавров галопом помчался в Кыргызстан, где с солью на носу плел такое, что ему даже в гостеприимном Востоке кулака показывали.

Россиянам приходится платить за то, чтобы послушать царя по телевизору.

В РФ придумали как бороться с проблемами – бедных россиян закидают богатыми, а пьяниц – фитоняшками.