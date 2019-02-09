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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вести Кремля. Сливки: Позор Путіна. Некачественная оружие России

      Вести Кремля 7 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 февраля – Путин опозорился перед всем миром, а все через незнание элементарных законов термодинамики. В России историю учить не любят, или не хотят, потому что с головой ринулись в пучину новой гонки воорожений.

      Также в выпуске:

      Лавров галопом помчался в Кыргызстан, где с солью на носу плел такое, что ему даже в гостеприимном Востоке кулака показывали. 

      Россиянам приходится платить за то, чтобы послушать царя по телевизору.

      В РФ придумали как бороться с проблемами – бедных россиян закидают богатыми, а пьяниц – фитоняшками.

      blog_ava
      5 ярких цитат Сергея Юрского об Украине
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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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