Вести Кремля. Сливки. Прибыльные кони Кадырова. Новогодние вкусы россиян

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 08.12 – если железные кони приносят семье Кадыровых только расходы, то прибыль приносят кони обычные. Елка – давний и неотъемлемый атрибут Нового года, но не для города Бийск на Алтае.

Также в выпуске: Казусы на саммите G20. Ракетные враги. МС Киселев. "Когда в муравейнике сидит что-то такое!": Боярский про Путина. Х-files от Минкульта. Каста военных в России. Бек то СССР.