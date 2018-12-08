Вести Кремля. Сливки. Прибыльные кони Кадырова. Новогодние вкусы россиян
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 08.12 – если железные кони приносят семье Кадыровых только расходы, то прибыль приносят кони обычные. Елка – давний и неотъемлемый атрибут Нового года, но не для города Бийск на Алтае.
Также в выпуске:
Казусы на саммите G20.
Ракетные враги.
МС Киселев.
"Когда в муравейнике сидит что-то такое!": Боярский про Путина.
Х-files от Минкульта.
Каста военных в России.
Бек то СССР.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии