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      Вести Кремля. Сливки: Приматы в российской политике. Шойгу начнет снимать фильмы

      Вести Кремля 60

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 30 марта – в одном из эфиров Мединский показывал движения похожи на осьминога и неудивительно, ведь только с таким количеством конечностей Вальдемар может заниматься столькими вещами. Минобороны России хочет иметь свою собственную киностудию, на которой упорно будет клепать шедевры мировой классики.

      Также в выпуске:

      Белые российские лебеди для Венесуэлы.

      Новые идеии Рогозина.

      Шнур – конкурент Путина.

      Как Орейро будет сбывать наркотики в России.

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      Теги: Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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