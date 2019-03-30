Вести Кремля. Сливки: Приматы в российской политике. Шойгу начнет снимать фильмы

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 30 марта – в одном из эфиров Мединский показывал движения похожи на осьминога и неудивительно, ведь только с таким количеством конечностей Вальдемар может заниматься столькими вещами. Минобороны России хочет иметь свою собственную киностудию, на которой упорно будет клепать шедевры мировой классики.

Также в выпуске: Белые российские лебеди для Венесуэлы. Новые идеии Рогозина. Шнур – конкурент Путина. Как Орейро будет сбывать наркотики в России.

Источник: 24 канал