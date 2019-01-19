Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 января – после предоставления Украине Томоса, в России решили утешить патриарха Кирилла, дав ему звание почетного профессора Российской академии наук. Не пытайтесь покинуть Россию, там предложили ввести налог на выезд из страны.

Также в выпуске: Чеченский лайфхак. Путинские псы. Основа экономического кретинизма. Бахилы вместо ремонта. Универсальные солдаты "Почты России".