Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 января – после предоставления Украине Томоса, в России решили утешить патриарха Кирилла, дав ему звание почетного профессора Российской академии наук. Не пытайтесь покинуть Россию, там предложили ввести налог на выезд из страны.
Также в выпуске:
Чеченский лайфхак.
Путинские псы.
Основа экономического кретинизма.
Бахилы вместо ремонта.
Универсальные солдаты "Почты России".
Источник: 24 канал
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