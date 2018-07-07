Вести Кремля. Сливки. Путин – водитель Ким Чен Ына. Молитвы министра РФ

Вести Кремля. Сливки. Путин – водитель Ким Чен Ына. Молитвы министра РФВести Кремля 53 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 07.07 – пока россияни переживали, где пропал их президент Владимир Путин и почему не пришёл на матч Россия-Испания, он хвастался Ким Чен Ыну российскими машинами. Скандального министра культуры РФ Владимира Мединского собираются отправить на чужбину, чтобы замаливать грешки. И не только свои.
Также в выпуске:
Как россияне не заметили повышение пенсионного возраста.
Футбольные мастер-классы Путина.
Космические перспективы России.
Новые кокошные футбольные мемы.
Источник: 24 канал
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