Вести Кремля. Сливки. Путин – водитель Ким Чен Ына. Молитвы министра РФ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 07.07 – пока россияни переживали, где пропал их президент Владимир Путин и почему не пришёл на матч Россия-Испания, он хвастался Ким Чен Ыну российскими машинами. Скандального министра культуры РФ Владимира Мединского собираются отправить на чужбину, чтобы замаливать грешки. И не только свои.

Также в выпуске: Как россияне не заметили повышение пенсионного возраста. Футбольные мастер-классы Путина. Космические перспективы России. Новые кокошные футбольные мемы.