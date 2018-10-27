Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 27.10 – Путин продемонстрировал Болтону свои глубокие и всеобъемлющие знания в геральдике (науке о гербах). "Вести Кремля" и Богдан Процишин переделали песню Людмилы Гурченко "Пожалуйста, не умирай" о мучениках и рае Путина.
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Источник: 24 канал
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