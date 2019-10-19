Вести Кремля. Сливки: Путин и другие убийцы Захарченка. Очень странная оппозиционерка РФ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 октября – появилась новая версия убийства Захарченка, и она еще более нелепая. Говорят, Сашеньку убили КГБшники-пенсионеры. Оппозиционерка РФ Люба Соболь вошла в рейтинг влиятельных людей от BBC. Вот только странная это оппозиция: все задержания на камеру, и уж очень постановочные.

Также в выпуске: Испанский стыд Навального. Дума под кайфом. Российское кино – полное г**но. Одиннадцатая заповедь. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. И партия, и телефизор.