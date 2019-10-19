Вести Кремля. Сливки: Путин и другие убийцы Захарченка. Очень странная оппозиционерка РФ
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 октября – появилась новая версия убийства Захарченка, и она еще более нелепая. Говорят, Сашеньку убили КГБшники-пенсионеры. Оппозиционерка РФ Люба Соболь вошла в рейтинг влиятельных людей от BBC. Вот только странная это оппозиция: все задержания на камеру, и уж очень постановочные.
Также в выпуске:
Испанский стыд Навального.
Дума под кайфом.
Российское кино – полное г**но.
Одиннадцатая заповедь.
Шаг влево, шаг вправо – расстрел.
И партия, и телефизор.
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