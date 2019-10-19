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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Вести Кремля. Сливки: Путин и другие убийцы Захарченка. Очень странная оппозиционерка РФ

      Вести Кремля 66 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 октября – появилась новая версия убийства Захарченка, и она еще более нелепая. Говорят, Сашеньку убили КГБшники-пенсионеры. Оппозиционерка РФ Люба Соболь вошла в рейтинг влиятельных людей от BBC. Вот только странная это оппозиция: все задержания на камеру, и уж очень постановочные.

      Также в выпуске:

      Испанский стыд Навального.

      Дума под кайфом.

      Российское кино – полное г**но.

      Одиннадцатая заповедь.

      Шаг влево, шаг вправо – расстрел.

      И партия, и телефизор.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Новости России Владимир Путин
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