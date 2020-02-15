Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 15 февраля – Владимир Путин откровенно боится однополых браков в России. Он заявил, что в РФ этого никогда не будет. Но мы же знаем, что Путин не всегда держит слово. Россия продолжает пробивать дно в космической сфере. Теперь они играют в кошки-мышки с американскими спутниками.
Также в выпуске:
"Чукча не читатель, чукча – писатель".
Проматюкал пенсию.
Квартирный вопрос.
Лыжная победа.
Смотрите полный выпуск програмы "Вести Кремля. Сливки" за 15 февраля 2020:
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