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      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета

      29 Читати новину українською
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 15 февраля – Владимир Путин откровенно боится однополых браков в России. Он заявил, что в РФ этого никогда не будет. Но мы же знаем, что Путин не всегда держит слово. Россия продолжает пробивать дно в космической сфере. Теперь они играют в кошки-мышки с американскими спутниками.

      Также в выпуске:

      "Чукча не читатель, чукча – писатель".

      Проматюкал пенсию.

      Квартирный вопрос.

      Лыжная победа.

      Смотрите полный выпуск програмы "Вести Кремля. Сливки" за 15 февраля 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
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