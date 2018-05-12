Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12.05 – по образованию Путин юрист, по званию майор, еще у него пояс по самбо и многое другое, поэтому угадать чем он будет заниматься после президентства очень трудно. Российские депутаты решили подавить политическую активность молодых россиян и внесли в Думу законопроект о привлечении подростков к несанкционированным акциям.
Также в выпуске:
В четвертый раз царь.
Майский указ: каким будет государство до 2024 года.
"Похмелья" после показухи "Бессмертного полка".
Православный спецназ.
Гены бабушек Путина.
Панибратство Путина и Мутко.
Вице-премьер Рогозин берет пример с Илона Маска.
"Евровидение" без Самойловой.
Краткая жизнь в России.
Мститель: война непутевого.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии