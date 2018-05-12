Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12.05 – по образованию Путин юрист, по званию майор, еще у него пояс по самбо и многое другое, поэтому угадать чем он будет заниматься после президентства очень трудно. Российские депутаты решили подавить политическую активность молодых россиян и внесли в Думу законопроект о привлечении подростков к несанкционированным акциям.

Также в выпуске: В четвертый раз царь. Майский указ: каким будет государство до 2024 года. "Похмелья" после показухи "Бессмертного полка". Православный спецназ. Гены бабушек Путина. Панибратство Путина и Мутко. Вице-премьер Рогозин берет пример с Илона Маска. "Евровидение" без Самойловой. Краткая жизнь в России. Мститель: война непутевого.