Вести Кремля. Сливки: Путин любит деток. Почти самая богатая любовница России

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 декабря – Путина снова тянет к малышам, президент РФ посетил детскую академию творчества. Чего только там ему не показали. Навальный рассказал о почти самой богатой любовнице России – любовнице банкира Костина, который ворует именно для нее.

Также в выпуске: Быть космонавтам безопасней, чем жить в России. Путин в ящике. Тайный премьер России. Штрафами по Цукербергу. Санкт-Лондон. Медвежьи танки. Навальный – спасение для России. Усы Пескова.