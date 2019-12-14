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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      Вести Кремля. Сливки: Путин любит деток. Почти самая богатая любовница России

      Вести Кремля 51 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 декабря – Путина снова тянет к малышам, президент РФ посетил детскую академию творчества. Чего только там ему не показали. Навальный рассказал о почти самой богатой любовнице России – любовнице банкира Костина, который ворует именно для нее.

      Также в выпуске:

      Быть космонавтам безопасней, чем жить в России.

      Путин в ящике.

      Тайный премьер России.

      Штрафами по Цукербергу. 

      Санкт-Лондон.

      Медвежьи танки.

      Навальный – спасение для России.

      Усы Пескова.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Новости России Владимир Путин
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