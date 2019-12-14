Вести Кремля. Сливки: Путин любит деток. Почти самая богатая любовница России
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 декабря – Путина снова тянет к малышам, президент РФ посетил детскую академию творчества. Чего только там ему не показали. Навальный рассказал о почти самой богатой любовнице России – любовнице банкира Костина, который ворует именно для нее.
Также в выпуске:
Быть космонавтам безопасней, чем жить в России.
Путин в ящике.
Тайный премьер России.
Штрафами по Цукербергу.
Санкт-Лондон.
Медвежьи танки.
Навальный – спасение для России.
Усы Пескова.
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