Вести Кремля. Сливки. Путин меняет профессию. Конкуренты Илона Маска в России
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 01.09 — должность президента тяжелая и изматывающая, поэтому Владимир Путин время от времени ездит отдыхать и примеряет образы, то рыбака, то исследователя природы. В России концерн "Калашников" создал новый электрокар с рекордной скоростью, который может стать конкурентом для Tesla Илона Маска.
Также в выпуске:
Ксенофобские настроения в Росии.
Путин в гостях у английской королевы.
Наркоманская Россия.
Экстремистские заявления Соловьева.
Долги спортивных стадионов.
Глюки мэра Ярославля.
Источник: 24 канал
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