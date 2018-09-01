Вести Кремля. Сливки. Путин меняет профессию. Конкуренты Илона Маска в России

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 01.09 — должность президента тяжелая и изматывающая, поэтому Владимир Путин время от времени ездит отдыхать и примеряет образы, то рыбака, то исследователя природы. В России концерн "Калашников" создал новый электрокар с рекордной скоростью, который может стать конкурентом для Tesla Илона Маска.

Также в выпуске: Ксенофобские настроения в Росии. Путин в гостях у английской королевы. Наркоманская Россия. Экстремистские заявления Соловьева. Долги спортивных стадионов. Глюки мэра Ярославля.