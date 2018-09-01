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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Вести Кремля. Сливки. Путин меняет профессию. Конкуренты Илона Маска в России

Вести Кремля 125 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 01.09 — должность президента тяжелая и изматывающая, поэтому Владимир Путин время от времени ездит отдыхать и примеряет образы, то рыбака, то исследователя природы. В России концерн "Калашников" создал новый электрокар с рекордной скоростью, который может стать конкурентом для Tesla Илона Маска.

Также в выпуске:

Ксенофобские настроения в Росии.

Путин в гостях у английской королевы.

Наркоманская Россия.

Экстремистские заявления Соловьева.

Долги спортивных стадионов.

Глюки мэра Ярославля.

 

Теги: Владимир Путин Вести Кремля Илон Маск
Источник: 24 канал
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