Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 25 мая – карикатуры на Путина могут иметь фатальные последствия. Есть угроза, что анимированная кукла Путина от BBC может провести референдум и присоединить издание к "Россия-1". Путин хранил детскую обиду десятилетиями, чтоб потом, в самый болезненный момент, ударит в самое больное место и отомстить.
Также в выпуске:
Ненавистный пропагандист Владимир Соловьев.
Провальная пенсионная реформа.
О АвтоВАЗ – или хорошо, или ничего.
Источник: 24 канал
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