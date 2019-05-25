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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НОВОСТИ КИЕВА
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НОВОСТИ КИЕВА

      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ

      Вести Кремля 130 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 25 мая – карикатуры на Путина могут иметь фатальные последствия. Есть угроза, что анимированная кукла Путина от BBC может провести референдум и присоединить издание к "Россия-1". Путин хранил детскую обиду десятилетиями, чтоб потом, в самый болезненный момент, ударит в самое больное место и отомстить.

      Также в выпуске:

      Ненавистный пропагандист Владимир Соловьев.

      Провальная пенсионная реформа.

      О АвтоВАЗ – или хорошо, или ничего.

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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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