Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 25 мая – карикатуры на Путина могут иметь фатальные последствия. Есть угроза, что анимированная кукла Путина от BBC может провести референдум и присоединить издание к "Россия-1". Путин хранил детскую обиду десятилетиями, чтоб потом, в самый болезненный момент, ударит в самое больное место и отомстить.

Также в выпуске: Ненавистный пропагандист Владимир Соловьев. Провальная пенсионная реформа. О АвтоВАЗ – или хорошо, или ничего.

Источник: 24 канал