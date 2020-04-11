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      Вести Кремля. Сливки: Путин переписывает историю. Петушиное оружие Лукашенка

      Вести Кремля -

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 апреля – прежде у Путина с историей не слишком складывалось. И когда народу русскому так была нужна одна победа, то ему дали сразу две – над печенегами и половцами. Лукашенко на шестой президентский срок зайдет уже летом. Чисто шутки, анекдоты, водка, сауна, тракторы, а теперь еще и домашняя птица – его предвыборная риторика.

      Также у выпуске:

      Кирилл побил коронавирус мерседесом.

      Последняя рубашка Путина.

      Путину запретили Парад Победы из-за COVID-19.

      Cаудиты решили показать Путину, где его настоящее место.

      Удар по коронавирусу.

      Берегите попов.

      Хоррор с Якубовичем.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Александр Лукашенко Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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