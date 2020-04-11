Вести Кремля. Сливки: Путин переписывает историю. Петушиное оружие Лукашенка

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 апреля – прежде у Путина с историей не слишком складывалось. И когда народу русскому так была нужна одна победа, то ему дали сразу две – над печенегами и половцами. Лукашенко на шестой президентский срок зайдет уже летом. Чисто шутки, анекдоты, водка, сауна, тракторы, а теперь еще и домашняя птица – его предвыборная риторика.

Также у выпуске: Кирилл побил коронавирус мерседесом. Последняя рубашка Путина. Путину запретили Парад Победы из-за COVID-19. Cаудиты решили показать Путину, где его настоящее место. Удар по коронавирусу. Берегите попов. Хоррор с Якубовичем.