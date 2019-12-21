Вести Кремля. Сливки: Путин прячет детей. Пыня раскочегарился

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21 декабря – Путин очень долго отвечал на вопрос о детях на пресс-конференции, но так и не смог сказать ничего по сути. Почти все остальное время на конференции Пыня говорил об Украине. Да так раскочегарился, что вспоминал о соседней стране даже тогда, когда не спрашивали.

Также в выпуске: Все для войны, все для победы. Вырезали протесты. Космос для худых. Юмор с вазелином. Экологическая экология. Чемпионы Туркменистана. Ютюб для бедных. Домодернизировались.