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      Вести Кремля. Сливки: Путин прячет детей. Пыня раскочегарился

      Вести Кремля 48 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21 декабря – Путин очень долго отвечал на вопрос о детях на пресс-конференции, но так и не смог сказать ничего по сути. Почти все остальное время на конференции Пыня говорил об Украине. Да так раскочегарился, что вспоминал о соседней стране даже тогда, когда не спрашивали.

      Также в выпуске:

      Все для войны, все для победы.

      Вырезали протесты.

      Космос для худых.

      Юмор с вазелином.

      Экологическая экология.

      Чемпионы Туркменистана.

      Ютюб для бедных.

      Домодернизировались.

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
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