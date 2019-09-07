Вести Кремля. Сливки: Путин пугает школьников. Робот Федя оказался вором

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 сентября – Путин решил испортить торжество первого сентября в Иркутской области. Неудивительно, что один школьник даже рубашку надел под цвет стены. Все это, чтобы его не увидел Дед. Фото земной поверхности, которые постил в Twitter робота Федя, оказались крадеными.

Также в выпуске: Дональду Фредовичу не стоит грустить. Лукашенистический союз. Приманка для Путина. Скорая "помощь" по-русски. Плоская земля Тамбова. Креоцарь "новых русских". Поклонская опять холостая. Россия без священника – в опасности. Как дети учатся жить в РФ.

Источник: 24 канал