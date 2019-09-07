Вести Кремля. Сливки: Путин пугает школьников. Робот Федя оказался вором
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 сентября – Путин решил испортить торжество первого сентября в Иркутской области. Неудивительно, что один школьник даже рубашку надел под цвет стены. Все это, чтобы его не увидел Дед. Фото земной поверхности, которые постил в Twitter робота Федя, оказались крадеными.
Также в выпуске:
Дональду Фредовичу не стоит грустить.
Лукашенистический союз.
Приманка для Путина.
Скорая "помощь" по-русски.
Плоская земля Тамбова.
Креоцарь "новых русских".
Поклонская опять холостая.
Россия без священника – в опасности.
Как дети учатся жить в РФ.
сегодня
Источник: 24 канал
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