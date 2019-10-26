Вести Кремля. Сливки: Путин спасает африканцев. Почему в России боятся Джокера

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 октября – Россия самая большая страна мира и вместо того, чтобы поднимать свою экономику и помогать своим людям, они спасают Африку. Весь мир празнуют Хэллоуин, но в России боятся его. Они думают что может случится что-то непредсказуемое или Майдан, который организует Джокер.

Также в выпуске: Безумие Лукашенко. Марию Захарову обидели. Путин захватит Чехию?