Вести Кремля. Сливки: Путин спасает африканцев. Почему в России боятся Джокера
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 октября – Россия самая большая страна мира и вместо того, чтобы поднимать свою экономику и помогать своим людям, они спасают Африку. Весь мир празнуют Хэллоуин, но в России боятся его. Они думают что может случится что-то непредсказуемое или Майдан, который организует Джокер.
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