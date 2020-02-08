Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 февраля – Владимир Путин во время поездки в самый депрессивный город Череповец несколько раз останавливал кортеж и выходил на улицу. И есть несколько причин, почему он это делал. МВД Якутии завело аккаунт в твиттере, где публикуют фотографии котиков та "добрые преступления".
Также в выпуске:
Коронавирус от Трампа.
Новый лозунг от Путина: "Плодитесь та розмножайтесь".
Тамара Плетнева раскритиковала россиянок.
Смотрите полный выпуск програмы "Вести Кремля. Сливки" за 8 февраля 2020:
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