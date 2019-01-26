Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 января – Путин хочет быть в тренде. Дед в МГУ надел очки, но не для того, чтобы лучше видеть, а очки виртуальной реальности и остался доволен. "Лайфхаком" для наполнения госказны поделились в России. Теперь помощь в 100 000 рублей смогут получить только матери до 29-ти лет.
Также в выпуске:
Гениальный инвестор Владимир Путин "прошляпил" десятки миллиардов долларов народных денег.
Физических лиц РФ за неуважение к власти и фейковые новости будут штрафовать.
Министерство микрофонообъятный дел в России.
Олимпийские игры рискуют превратиться в позор для Российской Федерации.
В России действительно самая жирная армия.
В магазинах РФ начали продавать игру "Наши в Солсбери" по мотивам отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Выбор редакции
-
В угоду олигархам: депутаты учли в бюджете-2019 собственные бизнес-интересысегодня , 19:59
-
"Темная сторона Кремля": в сети появился огромный сбор документов, разоблачающих действия Россиисегодня , 19:46
-
Что делают российские спецслужбы в Польше и в чем угроза для Украины: объяснения посласегодня , 16:55