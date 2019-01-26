Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 января – Путин хочет быть в тренде. Дед в МГУ надел очки, но не для того, чтобы лучше видеть, а очки виртуальной реальности и остался доволен. "Лайфхаком" для наполнения госказны поделились в России. Теперь помощь в 100 000 рублей смогут получить только матери до 29-ти лет.

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