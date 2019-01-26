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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России

      Вести Кремля 38

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 января – Путин хочет быть в тренде. Дед в МГУ надел очки, но не для того, чтобы лучше видеть, а очки виртуальной реальности и остался доволен. "Лайфхаком" для наполнения госказны поделились в России. Теперь помощь в 100 000 рублей смогут получить только матери до 29-ти лет.

      Также в выпуске:

      Гениальный инвестор Владимир Путин "прошляпил" десятки миллиардов долларов народных денег.

      Физических лиц РФ за неуважение к власти и фейковые новости будут штрафовать.

      Министерство микрофонообъятный дел в России.

      Олимпийские игры рискуют превратиться в позор для Российской Федерации.

      В России действительно самая жирная армия.

      В магазинах РФ начали продавать игру "Наши в Солсбери" по мотивам отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

      Теги: Владимир Путин Вести Кремля Деньги Новости России
      Источник: 24 канал
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