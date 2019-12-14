Вести Кремля. Сливки: Путина слушать – дисквалификации приумножать. Зеленский на проводе

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 декабря – Путин приехал в олимпийскую школу, но его там не совсем услышали. Потому что Путина слушать – дисквалификации приумножать. Скабеева удивила новым враньем – пропагандистка рассказала, как "говорила" с Зеленским по телефону.

Также в выпуске: Кремлевский вундеркинд. Один раз – не разведчик. Безопасность самурая. Диктатор стал барбером. Собакогвардейцы против кардинала. Сусанин 2.0. Зеркальце для России.