Вести Кремля. Сливки: Путина слушать – дисквалификации приумножать. Зеленский на проводе
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 декабря – Путин приехал в олимпийскую школу, но его там не совсем услышали. Потому что Путина слушать – дисквалификации приумножать. Скабеева удивила новым враньем – пропагандистка рассказала, как "говорила" с Зеленским по телефону.
Также в выпуске:
Кремлевский вундеркинд.
Один раз – не разведчик.
Безопасность самурая.
Диктатор стал барбером.
Собакогвардейцы против кардинала.
Сусанин 2.0.
Зеркальце для России.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии