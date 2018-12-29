Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 29.12 – среди российского народа бытует мысль, что интернет – это зло. И это совсем не совпадение, ведь в России только Путин может решать что, когда, где и как говорить. А с любыми самовольствами нужно бороться. Больше всего в Новогоднюю ночь радоваться будет Олег Дерипаска. Наконец-то злополучный для него 2018 год закончится.

Также в выпуске: Благотворители в РФ возят детей чиновников за границу. Новогодние корпоративы на российском телевиденье. Чем Путин занимается на трассе.