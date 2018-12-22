Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 22.12 – эксгибиционистов не любят, с ними борются законными и не очень способами, но что делать, когда эксгибиционизмом занимается государственное лицо. Теперь ясно почему у Поклонской такой интерес к царю Николаю II, в детстве любимой игрушкою "няши" был живой настоящий котенок, игрушкой – котенок.

Также в выпуске: Путин и рэп. Бацька против Жириновского. Рекорды РПЦ. Спортивная эпоха России канула в лету. Новые правила: когда будут сажать за "экстремистский репост". Дед Мороз или Стратегическая угроза. Новогодний стол в России.