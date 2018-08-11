Вести Кремля. Сливки. Развлечения россиян в Америке. Игра "спрячь водку"

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11.08 – в Америке можно сфотографироваться со статуей Свободы, испытать судьбу в Лас-Вегасе, оседлать быка в Техасе, поискать золото на Аляске. А если ты русский – посетить Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Но дагестанский боец Хабиб пошел совсем другим путем. В Госдуме собираются принять закон о священном для россиян продукте – водке.

Також у випуску: То, что сидит в голове у Маши Захаровой. Экстремисты, которые сами во всем виноваты. Секрет полишинеля. Ряженые уничтожители. Медведев собрался на войну. Необычная любовь города к людям. Фиаско питерского "Зенита".