Вести Кремля. Сливки. Развлечения россиян в Америке. Игра "спрячь водку"
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11.08 – в Америке можно сфотографироваться со статуей Свободы, испытать судьбу в Лас-Вегасе, оседлать быка в Техасе, поискать золото на Аляске. А если ты русский – посетить Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Но дагестанский боец Хабиб пошел совсем другим путем. В Госдуме собираются принять закон о священном для россиян продукте – водке.
Також у випуску:
То, что сидит в голове у Маши Захаровой.
Экстремисты, которые сами во всем виноваты.
Секрет полишинеля.
Ряженые уничтожители.
Медведев собрался на войну.
Необычная любовь города к людям.
Фиаско питерского "Зенита".
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии